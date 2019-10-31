بنك سوري يصنف كأفضل مصرف في الشرق الأوسط بمجال التنمية المستدامة

فاز بنك البركة سورية ، بجائزة أفضل مصرف على مستوى الشرق الأوسط في مجال مبادرة التنمية المستدامة .

وذكرت صحيفة ” الوطن ” المحلية أنه وبناء على تقييم النتائج التي تم تحقيقها خلال عام 2019 ، نال ” بنك البركة سورية” جائزة أفضل مصرف بمجال التنمية المستدامة خلال حفل توزيع جوائز المال والأعمال الإسلامية الذي أقيم مؤخرا في فندق “الريتز” بمدينة دبي.

وتسلم الرئيس التنفيذي للبنك محمد عبد اللـه حلبي الجائزة خلال الحفل الذي تخلله حضور عدد كبير من قادة وخبراء صناعة الصيرفة و التمويل الإسلاميين من مختلف أنحاء العالم .

حيث وصل للتصفيات النهائية في قائمة من الفعاليات المالية العالمية ثلاثة بنوك هي بنك دبي الإسلامي والبنك الإسلامي للتنمية بالإضافة لبنك البركة سورية .

وتم ترشيح بنك البركة سورية للمنافسة في الفعالية ، بناء على تنفيذه مبادرة لدعم رياديي الأعمال في سوريا .