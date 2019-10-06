بعد إصابة نجم ليفربول محمد صلاح ليستر سيتي يلجأ إلى الشرطة.. ما القصة؟

كشف المتحدث الرسمي لنادي ليستر سيتي، أن اللاعب حمزة تشودري، تعرض لإساءة عنصرية، بعد مباراة ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن تشودري الذي تسبب بإصابة محمد صلاح، تعرض لـ”إهانات عنصرية” على مواقع التواصل.

وقال المتحدث: “نشعر بالفزع إزاء التعليقات التي طالت حمزة، وأبلغنا الشرطة عنها، وعن منصات التواصل الاجتماعي التي استخدمت تلك الإساءات”.

واضاف “السلوك العنصري ليس له مكان في كرة القدم أو في المجتمع بشكل عام، سنتخذ كامل الإجراءات للحصول على حق اللاعب”.

ولايتساهل الاتحاد الإنجليزي في التعامل مع العنصرية، ومن المحتمل أن يصدر عقوبات قوية بحق المذنبين إن ثبت تورطهم.

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وحقق ليفربول الفوز على ليستر بنتيجة 2-1، ليستمر في انتصاراته في الدوري، لكنه خسر صلاح الذي غادر اللقاء مصابا قبل النهاية بقليل.

مراسلون – رياضة