بطلة تقتل نفسها تخلصاً من المرض.. تعرف على التفاصيل

بعد معاناة مع المرض قررت بطلة بلجيكا مارييك فيرفورت، الحائزة على ذهبية لندن 2012 لذوي الاحتياجات الخاصة، وضع حدٍ لمرضها باللجوء إلى “القتل الرحيم” الطوعي.

وكانت البلجيكية تعاني من الشلل النصفي التقدمي أي “شلل الأطراف”، ومنذ 2017 بدأت تسوء حالتها كما فقدت بصرها.

بالإضافة إلى ذلك عانت فيرفورت من عدم القدرة على النوم، وكانت تقوم بجهد كبير من أجل تناول الطعام.

وبعد ذلك كله توقفت عن تلقي العلاج لوضع حد لذلك، حيث أخذت حقنة قاتلة، وهذا ما تسمح به القوانين في بلجيكا.

وكتبت بطلة بلجيكا قبل وفاتها عبر “إنستغرام” :”لا أريد أن أعاني بعد الآن، أصبح كل شيء صعبا جدا”.

اقرأ ايضاً: وفاة لاعب بسقوطه من الطابق السادس.. تعرف على القصة

وأضافت “أنا مكتئبة ولم يسبق لي أنني كنت هكذا، جسدي يصرخ من الألم دون توقف هذا هو خط النهاية”.

مراسلون – رياضة