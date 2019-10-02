بسبب عاصفة شمسية.. الأرض على موعد مع ظلام دامس لـ 6 أيام

كشف العلماء أن كوكب الأرض سيشهد أواخر 2019 ظاهرة نادرة تحدث مرة كل 250 سنة حيث من المتوقع أن تغرق الأرض بظلام دامس لمدة 6 أيام بسبب عاصفة شمسية هائلة.

وذكرت وكالة “سبوتنيك” نقلاً عن موقع “وان” أن العلماء توقعوا أن تحجب العاصفة المغناطيسية 90% من أشعة الشمس عن كوكب الأرض وسيكون سبب حدوثها هو إطلاق البلازما من البقعة AR2192.

وبحسب التقرير العلمي، سيتمكن سكان مختلف البلدان من رؤية الشفق القطبي، وأيضا مواجهة أطول ليل كما يمكن أن تتسبب هذه الحادثة بمشاكل في الاتصال وانقطاع الشبكة.

ونصح العلماء أن يتجنب الأشخاص الذين يعانون من الحساسية، الامتناع عن بذل جهد بدني مفرط خلال حدوث الظاهرة.

وموعد العاصفة الشمسية سيكون بحسب العلماء، خلال شهر كانون الأول المقبل من العام الجاري 2019 و ستستمر مدة 6 أيام متتالية.

يشار إلى أن الاستنتاجات عن الظاهرة توصل إليها العلماء بعد مراقبة الأحداث الأخيرة على سطح الشمس.