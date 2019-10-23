بريطانيا تفتتح أول بنك لـ ” الشعر ” في العالم

افتتح في مدينة مانشستر البريطانية، يوم الثلاثاء ، أول بنك لـ ” الشعر ” في العالم.

ويهدف بنك “هيركلون” للشعر ، لتجميد خلايا الشعر وإعادة زراعتها في حال الإصابة بالصلع، مقابل 3 آلاف دولار مقابل تجميد عينة من شعر الرجل في شبابه، ليتم استخدامها لعلاج الصلع بعد التقدم في العمر.

و ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية بأنه يتم في المختبر استنساخ خلايا الشعر المجمدة عند الحاجة قبل زرعها في فروة رأس مالكها المصاب بالصلع لإعادة شعره إلى شبابه.

وبدأ مدير بنك الشعر الجديد الدكتور بسام فارجو، جمع عينات من شعر الرجال، في عملية تستخدم تخديرًا موضعيًا لجمع 100 شعرة خلال 30 دقيقة ، ثم تجمد العينات في درجة حرارة تبلغ 180 تحت الصفر في البنك.

و حين تظهر علامات الصلع، يتم استخدام الخلايا المسماة “الحليمات الجلدية” المستخرجة من جذور الشعر في استنساخ الخلايا الشابة في المختبر وزراعتها في فروة الرأس لعلاج الصلع.

فيما أشار الطبيب فارجو، إلى أنه كلما خزّن الرجل عينة من شعره في وقت مبكر، كانت العينة أفضل وأكثر فعالية عند زراعتها لاحقًا.

الجدير بالذكر أن حوالي 6.5 مليون رجل يعانون من الصلع في بريطانيا وحدها، حيثُ تقتصر العلاجات حاليًا على الأدوية، التي يمكن أن يكون لها آثار جانبية، وعملية زراعة الشعر، التي تؤدي لنتائج متباينة.