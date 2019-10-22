برشلونة يسعى لإسكات أتلتيكو مدريد بـ 15 مليون يورو

قرر برشلونة دفع 15 مليون يورو، لإغلاق صفقة انتقال أنطوان غريزمان إلى أتلتيكو مدريد بشكل نهائي.

ويسعى البرشا لإسكات أتلتيكو عن “إيميلات”، تكشف تفاوض “البلوغرانا” مع غريزمان، منذ آذار /مارس الماضي.

وأشارت صحيفة “ألموندو” إلى أن برشلونة سيوقع اتفاقا مع أتلتيكو لإنهاء أزمة انتقال غريزمان إلى البرسا مقابل دفع 15 مليون يورو.

بالإضافة إلى حق البارسا في شراء 5 لاعبين من أتلتيكو، هما نيغويز وخيمينيز، شريطة موافقة أتلتيكو على بيعهما، وموافقة اللاعبين.

كما يتضمن الاتفاق عدم نشر أتلتيكو لرسائل البريد الإلكتروني، التي تثبت تفاوض برشلونة بشكل غير قانوني مع الفرنسي.

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وطلب أتلتيكو 80 مليون يورو، وهو الفارق بين زيادة الشرط الجزائي لغريزمان من 120 مليونا دفعها برشلونة و200 مليون قيمة الشرط الجزائي للاعب حينما تفاوض البرسا معه.

مراسلون – رياضة