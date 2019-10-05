برشلونة وإشبيلية ..موعد المباراة والقنوات الناقلة

رياضة
برشلونة وإشبيلية ..موعد المباراة والقنوات الناقلة

يلتقي برشلونة وإشبيلية على ملعب “كامب نو”، الأحد 6 تشرين الأول/ اكتوبر، ضمن منافسات الجولة الثامنة للدوري الإسباني.

ويحتل البارسا المركز الرابع في جدول ترتيب الليغا، برصيد 13 نقطة، بفارق نقطتين عن ريال مدريد المتصدر.

في المقابل يحتل إشبيلية المركز السادس بنفس الرصيد.

وتجري مباراة برشلونة وإشبيلية في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت سوريا والسعودية، وتنقل عبر قناة “bein HD2 sports”.

وكان آخر فوز حققه إشبيلية على ملعب البارسا، في كانون الأول/ ديسمبر 2002، عندما فاز بثلاثية نظيفة.

وخسر النادي الأندلسي، في آخر 9 زيارات له “للبلوغرانا”، خلال 9 مواسم متتالية.
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ويدخل ليونيل ميسي، مواجهة إشبيلية، وقد مر 134 يوماً على تسجيله آخر أهدافه بقميص البلوغرانا.
مراسلون – رياضة

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