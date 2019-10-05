متصفح غوغل كروم سيمنع 90% من المواقع الإلكترونية بداية 2020

كشفت شركة ” غوغل ” عن تطبيقها إجراءات جديدة على متصفح “غوغل كروم ” صدمت مستخدميه.

وأعلنت “غوغل” بأن متصفح ” كروم ” سيمنع نحو 90% من المواقع الإلكترونية من التحميل.

وقررت الشركة منع تحميل أي موقع تحمل امتداد “HTTP” على المواقع الآمنة ، في خطوة لتحسين خصوصية المستخدم وأمنه ، حيث ستمكن تلك الخطوة “غوغل” حظر تحميل المواقع ذات الامتداد المذكور ، أي مصادر فرعية غير آمنة على أجهزة المستخدمين ، سواء صور أو صوت أو مقاطع فيديو خارجية.

كما سيطالب “غوغل” أصحاب المواقع بتغيير المصادر الفرعية الآمنة الخاصة بامتدادات “HTTP”، قبل السماح لها بالتحميل بسهولة على متصفح “غوغل كروم “.

يشار إلى أن “غوغل” ستبدأ في تطبيق هذه الإجراءات العام القادم اعتباراً من شهر يناير/كانون الثاني 2020 ، ثم ستتصاعد المتطلبات في فبراير/شباط 2020.