بالفيديو: هدف رائع على طريق ميسي ومارادونا في الدوري الفرنسي

شهد الدوري الفرنسي الوطني لكرة القدم تمكن لاعب فريق شوليت سيكو كيتا من تسجيل هدف رائع على طريقة دييغو مارادونا وليونيل ميسي.

وفي الدقيقة 45 وصلت الكرة إلى كيتا، لينطلق بها نحو مرمى غازيليك أجاكسيو.

واستطاع الغيني مراوغة جميع اللاعبين الذين ظهروا أمامه وحتى وصل إلى حارس المرمى، ليسدد الكرة في الشباك مسجلا هدف التعادل.

ويرغب كيتا الذي سبق وأن لعب في أتلتيكو مدريد، بلفت الأنظار إليه للانضمام إلى أحد فرق دوري الدرجة الأولى الفرنسي.

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والدوري الوطني هو مسابقة مختلطة، تشارك فيها كل فريق الدوريات المختلفة في فرنسا بهدف صقل المواهب وتقديمها من خلال مباريات رسمية.

مراسلون – رياضة