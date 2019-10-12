بالفيديو: منتخب فرنسا يفوز على آيسلند بـ هدف رائع من جيرو

خطف منتخب فرنسا الفوز من نظيره الأيسلندي بهدف نظيف، ضمن المجموعة الثامنة في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية (يورو 2020).

وجاء هدف الفوز الفرنسي عن طريق أوليفييه جيرو في الدقيقة 66 من ركلة جزاء، رغم قلة مشاركاته مع ناديه تشيلسي

وبهذا النتيجة احتلت منتخب فرنسا المركز الثاني بالمجموعة الثامنة برصيد 18 نقطة، بفارق المواجهات المباشرة عن تركيا صاحبة الصدارة.

في المقابل تجمد رصيد أيسلندا عند 12 نقطة في المركز الثالث، مقابل تسع نقاط لألبانيا وثلاث لأندورا.

وافتقد المنتخب الفرنسي ع كل من كيليان مبابي وبول بوغبا وهوغو لوريس للإصابة.

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كما تعرض كانتي لإصابة عضلية خلال الإحماء ليشارك موسى سيسوكو أساسيا بدلا منه.

مراسلون – رياضة