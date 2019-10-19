بالفيديو: مقاتل روسي يسقط بالضربة القاضية بعد 29 ثانية فقط

هُزم مقاتل روسي يدعى موفليد خايبولايف، لأول مرة في مسيرته الاحترافية على يد الأمريكي دانييل بينيدا، في بطولة “PFL 8” للفنون القتالية المختلطة.

وسحق المقاتل الأمريكي منافسه الروسي بالضربة القاضية، بعد مرور 29 ثانية فقط من بدء الجولة الأولى للنزال، الذي جرى في مدينة لاس فيغاس الأمريكية

وكان النزال ضمن الدور ربع النهائي لبطولة “(Professional Fighters League (PFL”.

لكن المقاتل الروسي لم يستسلم حيث اعترض على قرار الحكم بإيقاف النزال مبكرا، مدعياً أنه واصل الدفاع عن نفسه.

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وبعد 13 انتصار تعرض موفليد خايبولايف (29 عاما) إلى الهزيمة الأولى في مسيرته.

بينما حقق دانييل بينيدا انتصاره الـ26 في مسيرته، مقابل 13 خسارة.

مراسلون – رياضة