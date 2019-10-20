بالفيديو.. معركة مثيرة بين ثور خارق و 5 أسود وتمساح

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمعركة مثيرة بين ثور بري وخمسة أسود مفترسة.
وظهر بالفيديو ثور ، في محمية كروغر جنوب أفريقيا ، وهو يحاول الهرب الهروب من خمسة أسود ، يحاولون الفتك به.
وظل الثور يهرب ، حتى قرر المواجهة ، وبعد دقائق معدودة من المواجهة قرر النزول إلى النهر للهروب من هجوم الأسود.
وفور نزوله للنهر ، حاول تمساح ضخم الهجوم على الثور وافتراسه ، إلا أن محاولتيه بائتا بالفشل.
فاضطر الثور إلى الخروج من الماء وخوض معركة ثانية مع الأسود.
وخلال محاولته التغلب عليهم ، ظهر فجأة قطيع من الثيران ، جاؤوا لنجدته ، مما أدى لفرار الأسود الخمسة من القطيع.
WOW 👏👏👏 pic.twitter.com/JzAhVn0zDL
— The Dodo (@dodo) October 18, 2019