بالفيديو.. معركة مثيرة بين ثور خارق و 5 أسود وتمساح

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمعركة مثيرة بين ثور بري وخمسة أسود مفترسة.

وظهر بالفيديو ثور ، في محمية كروغر جنوب أفريقيا ، وهو يحاول الهرب الهروب من خمسة أسود ، يحاولون الفتك به.

وظل الثور يهرب ، حتى قرر المواجهة ، وبعد دقائق معدودة من المواجهة قرر النزول إلى النهر للهروب من هجوم الأسود.

وفور نزوله للنهر ، حاول تمساح ضخم الهجوم على الثور وافتراسه ، إلا أن محاولتيه بائتا بالفشل.

فاضطر الثور إلى الخروج من الماء وخوض معركة ثانية مع الأسود.

وخلال محاولته التغلب عليهم ، ظهر فجأة قطيع من الثيران ، جاؤوا لنجدته ، مما أدى لفرار الأسود الخمسة من القطيع.