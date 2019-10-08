بالفيديو : مشجع ينتحر بسبب مانشستر يونايتد

قام مشجع كيني بالانتحار بعد تلقي فريقه مانشستر يونايتد، الخسارة أمام نيوكاسل (1-0 )، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز.

وأفاد التلفزيون الكيني بأن مشجع بعد نهاية مباراة مانشستر قفز من شرفة منزله الموجودة على ارتفاع عال.

وسقط على الأرض ليفارق الحياة قبل أن يتم نقله إلى المستشفى، وسط رعب كل الموجودين في مكان الحادث.

وفشل اليونايتد في تحقيق الفوز بآخر 8 مباريات متتالية خارج ملعبه، لأول مرة من عام 1992، وثاني أسوأ سلسلة له منذ عام 1989 (11 مباراة).

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ويحتل مانشستر يونايتد المركز الـ 12 برصيد 9 نقاط، على بعد نقطتين من منطقة الهبوط إلى الدرجة الأولى.

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