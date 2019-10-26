بالفيديو : مدرب يضرب لاعبيه بشكل عنيف .. مالقصة؟

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو، يظهر مدرب في دوري الهواة التركي بكرة القدم يصفع لاعبيه في غرفة تبديل الملابس.

ويظهر الفيديو الذي انتشر بكثرة على مواقع التواصل، قيام المدرب بضرب لاعبيه بقوة بسبب أدائهم السيئ.

وقال المدرب في تصريحات صحفية: “أنا أدرب منذ 25 عاما، كل اللاعبين عندي مثل أولادي، وأحيانا أخرج عن طوري”.

وأضاف “الفيديو عمره 3 سنوات، لقد حصلت الحادثة بين الشوطين عندما كنا متأخرين بنتيجة 1-3، وكان أداؤنا يومها كارثي”.

وأكمل: “اللاعبون الذين يظهرون في الفيديو يدعمونني بشكل كامل، هم يرسلون لي الفيديو المنتشر ويقولون مازحين من الجيد أنك كنت تعاقبنا”.

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وختم المدرب حديثه بالقول: “لم أكن أقوم بذلك في كل المباريات، ولم يقدم أي لاعب أو عائلاتهم أي شكوى ضدي بهذا الخصوص”.

مراسلون – رياضة