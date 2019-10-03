بالفيديو: مباراة في كرة القدم بـ أميركا تتحول إلى معركة حامية

تحولت مباراة ودية بـ كرة القدم الأمريكية، بين منتخب جورجيا وكازاخستان إلى مشاجرة جماعية بين لاعبي الطرفين.

واصطدم أحد لاعبي جورجيا بخصمه، حيث سقط على الأرض، ثم بدأ الشجار والعراك بينهما.

وبعد ذلك ضرب لاعب جورجي آخر أحد لاعبي الخصم بخوذته على وجهه وهو على الأرض، ليتحول ذلك إلى شجار جماعي بين المنتخبين.

وكشفت وسائل إعلام أنه تم حرمان بعض اللاعبين من جورجيا وكازاخستان، اللعب مدى الحياة على خلفية هذا الشجار والعراك.

ووقع الشجار قبل دقائق من نهاية مباراة كرة القدم الأميركية، وكانت النتيجة تشير إلى تقدم المنتخب الكازاخستاني بنتيجة (22-14).

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وقرر حكم اللقاء خصم نقطتين من منتخب جورجيا واعتباره خاسرا بنتيجة (12-22).

مراسلون – رياضة