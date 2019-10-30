بالفيديو : مانشستر يونايتد يتعلب على تشيلسي (1/2).. هدف رائع من راشفورد

بلغ مانشستر يونايتد ربع نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، بتغلبه على تشيلسي بهدفين لهدف، على ملعب “ستامفورد بريدج”

وسجل أهداف مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد في الدقائق 25 و73، من عمر المباراة.

في حين جاء هدف تشيلسي الوحيد عن طريق، ميتشي باتشواي في الدقيقة 61.

وكان تشيلسي قريباً من إدراك هدف التعادل، عبر تسديدة لـ ألونسو من داخل منطقة الجزاء، أخرجها روميرو إلى ركلة ركنية.

أما مانشستر يونايتد، فاعتمد في الدقائق العشر الأخيرة على الهجمات المرتدة، في سبيل استغلال تراجع تشيلسي.

وكاد اليونايتد أن يحرز الهدف الثالث في الدقيقة 89، عبر تسديدة من مارسيال مرت إلى جوار القائم

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كما بلغ أستون فيلا الدور ذاته، بتغلبه على ضيفه وولفرهامبتون بنتيجة هدفين مقابل هدف.

مراسلون – رياضة