بالفيديو: ليفربول ينجو من فخ سالزبورغ بمساعدة محمد صلاح (3/4)

خطف ليفربول الفوز من ضيفه ريد بول سالزبورغ، بنتيجة (4-3)، ضمن منافسات المجموعة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ودك النادي الإنجليزي حصون سالزبورغ بثلاثة أهداف متتالية، عبر كل من ساديو ماني (د. 9)، وأندرو روبرتسون (د. 25)، ومحمد صلاح (د. 36).

قبل أن يقلص هوانغ هي تشان الفارق لسالزبورغ، بتسجيله هدفاً في الدقيقة 39 من اللقاء.

وأضاف تاكومي مينامينو، الهدف الثاني للفريق النمساوي، في الدقيقة 56 عن طريق كرة “عالطاير” في الزاوية اليسرى.

وأدرك سالزبورغ التعادل عبر إيرلينغ هالاند، بهدف في الدقيقة 60 من عمر المباراة.

وأحرز الفرعون المصري محمد صلاح هدف الفوز للريدز في الدقيقة 69، مسجلاً الهدف الثاني له في المباراة.

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وبهذا الفوز تقدم ليفربول إلى المركز الثالث، في جدول ترتيب المجموعة الخامسة، بفارق الأهداف خلف ريد بول صاحب المركز الثاني.

مراسلون – رياضة