بالفيديو: ليفربول يفوز على ليستر (1/2).. إصابة خطيرة لـ محمد صلاح وكلوب غاضب

تابع ليفربول سلسلة انتصاراته المتتالية بالدوري الإنجليزي، بعد تغلبه على ليستر سيتي بنتيجة 2-1، في إطار الجولة الثامنة من البطولة.

وسجل ساديو ماني الهدف الأول “للريدز”، في الدقيقة 40 من زمن الشوط الأول، ثم أدرك جيمس ماديسون التعادل لـ ليستر سيتي، في الدقيقة 80.

وخطف جيمس ميلنر هدف الفوز لكتيبة يورغن كلوب من ضربة جزاء، في الوقت القاتل، عندما كان اللقاء يتجه نحو التعادل الإيجابي.

وشهدت المباراة مغادرة محمد صلاح الملعب، حيث سقط على الأرض بعد تدخل عنيف من حمزة تشودري لاعب ليستر سيتي.

واضطر مدرب “الريدز” يورغن كلوب، استبدال صلاح بعد إصابته في كاحل القدم اليسرى، ليدخل آدم لالانا.

ورد كلوب على سؤال عما إذا كان صلاح بخير، قائلا بغضب: “لا يمكن قبول هذا النوع من التدخلات”.

وأضاف “صلاح ملقى في غرفة تبديل الملابس، كيف يمكن أن يكون بخير، لا نعرف حالته، لكن هذا صعب”.

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وبهذا الفوز رفع ليفربول رصيده إلى 24 نقطة بالصدارة، بينما توقف رصيد ليستر سيتي عند 14 نقطة، في المرتبة الثالثة.

مراسلون – رياضة