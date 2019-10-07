بالفيديو : لاعب كرة قدم يحتفل على طريقة “سبايدر مان” ثم يُعاقب

احتفل لاعب طلائع الجيش المصري كريم طارق على طريقة “سبايدر مان” بعد تسجيله هدفا لفريقه في مرمى بيراميدز في إطار الدوري المصري الممتاز.

وارتدى اللاعب قناع “الرجل العنكبوت”، ما تسبب بمعاقبته، حيث أشهر له حكم اللقاء، أمين عمر، البطاقة الصفراء.

وأكد كريم طارق، لاعب طلائع الجيش، أنه قرر الاحتفال بقناع “سبايدر مان” مثلما يفعل الغابوني أوباميانغ لاعب أرسنال.

وأثار قرار الحكم جدلاً صحة القرار من عدمه، حيث لا تضم لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” حول ذلك.

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إذ لا يضم قانون الفيفا بنودا صريحة حول ضرورة إشهار بطاقات للاعب الذي يرتدي قناعا داخل الملعب، بعكس خلع القمصان الذي سيتوجب بطاقة صفراء.

مراسلون – رياضة