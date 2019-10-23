بالفيديو : لاعب عربي يثر أزمة في دوري أبطال أوروبا

شهدت مباراة غلطة سراي وريال مدريد ضمن دوري أبطال أوروبا، إطلاق جماهير النادي التركي صافرات استهجان ضد لاعب الفريق يونس بلهندة.

وكان الريال متقدماً بهدف عبر توني كروس، ما آثار غضب جماهير غلطة لتصب غضبها على المغربي، أثناء خروجه من المباراة.

ورد اللاعب على صافرات الاستهجان عبر إطلاق الشتائم اتجاه مازاد من من حدة الهجوم على بلهندة.

وشهدت المباريات الماضية تراجع مستوى المغربي، ما جعله عرضةً لانتقادات من الجماهير ووسائل الإعلام في تركيا.

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وانتزع الريال الفوز من غلطة بهدف نظيف، ليرفع رصيده إلى 4 نقاط بالمركز الثاني بالمجموعة الأولى، بينما بقي رصيد غلطة نقطة.

مراسلون – رياضة