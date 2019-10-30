بالفيديو : كاكا ينال بطاقة صفورة من حكمة من أجل صورة سيلفي

خلال مباراة ودية شارك فيها قدامى منتخب البرازيل في مدينة حيفا، حصل موقف طريف كانت بطله النجم كاكا .

فأثناء المباراة كان نجم ميلان السابق ريكاردو كاكا، يسير بالكرة وإذ فاجئته حكمة المباراة بموقف غريب.

وتقدمت الحكمة من كاكا وأعطته بطاقة صفراء دون أن يفعل شيء، وبعدها أخرجت هاتفها المحمول من جيبها.

وفاجئت الحكمة البرازيلي بالتقاط صورة سيلفي معه، في مشهد آثار حماس الجمهور.

يذكر أن كاكا أعلن اعتزال كرة القدم عام 2017، بعدما أنهى مسيرته في الدوري الأميركي للمحترفين.

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وتعلب منتخب البرازيل على قدامى منتخب “إسرائيل” بنتيجة 4-2، وأحرز أهداف “السامبا” من نصيب بيبيتو ورونالدينيو وكاكا وأموروزو.

مراسلون – رياضة

Nothing to see here. Just a referee showing Kaka a yellow card before taking a selfie with him. 😂pic.twitter.com/k3lUHJXd9N — Football HQ (@FootbaII_HQ) October 29, 2019