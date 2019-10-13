بالفيديو: فيل يلعب كرة قدم .. شاهد ماذا فعل

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مصور لفيل صغير يلعب كرة قدم ، باستخدام كرة من الروث بأحد الحدائق في جنوب أفريقيا.

وسُجل الفيديو بواسطة مرشد في حديقة كروجر الوطنية ديلان رويال، عندما شاهد فيلاً يلعب مع كرة روث.

وقال ديلان رويال: “لقد غادرنا في منطقة نبحث عن نمر سمعنا صوته ونحن في سكننا الخاص”.

وأضاف “لكن صادفنا قطيعاً منتشراً من الأفيال مع عدد قليل جداً من الصغار الحاضرين”.

وأكمل مرشد في حديقة كروجر الوطنية: “توقفنا لمشاهدتها لفترة ولم يمض وقت طويل بعد أن توقفنا عند رؤيتنا لأحد الأفيال الصغار”.

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ختم حديثه بالقول “شاهدنا فيل في الطريق يلعب كرة قدم بكرة مصنوعة من روث الفيل مستخدماً قدمه”.

مراسلون – رياضة