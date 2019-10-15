بالفيديو : فوز منتخب البحرين على إيران بـ هدف رائع

خطف منتخب البحرين الفوز من ضيفه الإيراني بهدف نظيف، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر، وكأس آسيا 2023 بالصين.

وكان المنتخب البحريني قريباً من إضافة الهدف الأول في الدقيقة 32، لكن الكرة الرأسية للاعب أحمد بو غمار مرت بجوار القائم.

إلى أن جاء هدف الفوز البحريني عن طريق محمد الحردان، في الدقيقة 66 من ضربة جزاء، في استاد البحرين الدولي.

ولم تنجح محاولات المنتخب الإيراني في إدراك التعادل، في أكثر من مناسبة.

ورفع منتخب البحرين رصيده إلى 7 نقاط، في المركز الثاني في المجموعة الثالثة، متجاوزاً بفارق نقطة واحدة عن إيران.

شاهد أيضاً: منتخب العراق يسحق كمبوديا برباعية نظيفة.. أهداف بمنتهى الروعة

ويتصدر المنتخب العراقي المجموعة بفارق الأهداف، بعد فوزه على كمبوديا برباعية نظيفة.

مراسلون – رياضة

البحرين 1 : 0 ايران ، الحردان pic.twitter.com/kSMGk0l3T5 — goals (@goals69918518) October 15, 2019