بالفيديو : فرانك ريبيري يهاجم الحكم ويشتبك معه ووصلت إلى الضرب.. ماذا ينتظر الفرنسي؟

لم تمر خسارة فيورنتينا أمام لاتسيو بهدفين لهدف مرور الكرام، وخاصة بالنسبة إلى اللاعب فرانك ريبيري الذي اشتبك مع حكم المباراة عقب نهاية اللقاء.

وبعد انتهاء المباراة وإطلاق الحكم لصافرته، توجه لاعبو فيورنتينا بقيادة ريبيري إلى أرضية الملعب للاعتراض على الحكم.

وفقد فرانك ريبيري أعصابه مهاجماً الحكم بشكل كبير، ما دفعه إلى إشهار البطاقة الحمراء في وجه الفرنسي.

وانتشر فيديو يظهر ريبيري وهو يدفع حكم الراية بصورة مهينة، عقب الخسارة مع لاتسيو.

ومن المتوقع أن يتخذ الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، عقوبات كبيرة تجاه ريبيري حيث تمنع القوانين الاحتكاك مع الحكام نهائياً.

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وانضم ريبيري إلى صفوف فيورنتينا الموسم الحالي في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع بايرن ميونخ.

مراسلون – رياضة

C'est un peu passé inaperçu hier soir, mais Franck Ribéry risque très gros après ce geste envers l'arbitre assistant à la fin du match 😲pic.twitter.com/dB8BpHkWy5 — PiedsCarrés (@PiedsCarres) October 28, 2019