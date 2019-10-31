بالفيديو: غاريث بيل يصدم طفلاً.. ووالدته تركض خلفه

تعرض نجم ريال مدريد غاريث بيل ، لانتقادات كبيرة بعد رفضه التوقف والتوقيع لأحد الأطفال والحديث معه.

وانتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر غاريث بيل يسير دون توقف داخل مطار مدريد قادماً من لندن.

وحاولت والدة الطفل إيقاف غاريث بيل ولحقت به، وقالت له: “رجاء، طفلي يحبك”، لكن الويلزي لم يبال تجاه ذلك.

وعقب ذلك انهالت التعليقات ضد لاعب ريال مدريد، الذي تدور حوله أحاديث بقرب رحيله عن النادي الملكي في الفترة المقبلة.

ولم يلعب بيل في مواجهة ليغانيس، ضمن الجولة الـ11 من الدوري الإسباني لكرة القدم، والتي فاز بها الملكي بخماسية نظيفة.

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وكان بيل يشعر بعض الآلام في مباراة ويلز وكرواتيا، ولكن النادي الأبيض لم ينشر أي تقرير طبي عن حالة الدولي الويلزي.

مراسلون – رياضة

Bale ya está en Madrid… y no se paró a firmar al niño que le pedía un autógrafo

📹 @gurriato7 pic.twitter.com/Gqxa3hcwpA — MARCA (@marca) October 29, 2019