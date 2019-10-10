بالفيديو : عمر السومة يقود منتخب سوريا للفوز على المالديف (2/1)

فاز منتخب سوريا لكرة القدم على نظيره المالديفي، بنتيجة (2-1)، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى بالتصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وسجل أهداف سوريا عمر السومة في الدقيقتين (26، 60)، فيما سجل علي أشفاق هدف المالديف في الدقيقة 70.

وبهذا الفوز أصبح رصيد منتخب سوريا 6 نقاط، في المركز الثاني خلف نظيره الصيني المتصدر بفارق الأهداف.

فيما تجمد رصيد منتخبي الفلبين وجزر المالديف بـ3 نقاط.

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ويتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثاني، إلى كأس آسيا 2023 والدور المقبل بتصفيات كأس العالم.

مراسلون – رياضة