بالفيديو : عمر السومة يقود منتخب سوريا للفوز على غوام (4/0).. هاتريك للسومة

قاد عمر السومة منتخب سوريا لسحق غوام برباعية نظيفة، ضمن التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2022 وكأس آسيا 2023.

وأحرز عمر السومة ثلاثة أهداف “هاتريك” لبلاده، في الدقائق (3، 44، و83)، ليرفع رصيده لـ7 أهداف.

واعتلى السومة صدارة هدافي التصفيات، وحل علي مبخوت ثانياً بـ 6 أهداف، وبفارق هدفين عن يانج زو وكريم فرد.

وسجل الهدف الرابع محمود المواس، عندما كان اللقاء يلفظ أنفاسه الأخيرة على ملعب مكتوم بن راشد آل مكتوم.

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وبهذا الفوز وصل رصيد منتخب سوريا إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة الأولى، فيما ظل منتخب غوام في ذيل الترتيب بدون نقاط.

مراسلون – رياضة