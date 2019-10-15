بالفيديو : عمر السومة يحرز هدفين في شباك غوام .. (2/0)

تمكن منتخب سوريا من إحراز هدفين في شباك غوام، عن طريق عمر السومة ، ضمن التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2022 وكأس آسيا 2023.

وافتتح مهاجم الأهلي السعودي عمر السومة التسجيل لسوريا، في الدقيقة الثالثة بعد انطلاق صافرة البداية.

ثم أضاف السومة الهدف الثاني لـ “نسور قاسيون”، في الدقيقة الـ44، إثر تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وكان المنتخب السوري تغلب على المالديف بنتيجة 2-1، في الجولة الماضية من التصفيات الأسيوية.

وتشهد المباراة بين سوريا وغوام غياب كل من، عمر خريبين بسبب الإصابة، أحمد الصالح للطرد أمام المالديف.

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وتنقل مباراة منتخب سوريا وغوام عبر قناة الكأس القطرية وسورية دراما.

مراسلون – رياضة