بالفيديو… ظبي شجاع يواجه قطيع من الأسود لكن لم ينجُ

هاجم قطيع من الأسود المفترسة في محمية في متنزه كروغر الوطني في جنوب أفريقيا حيوان ظبي الماء وانقضت عليه.

ورصد مجموعة من السياح فيديو لحظة هجوم الأسود المفترسة ، فيما واجهها ظبي الماء لوحده بكل ما ملكه من قوة لينجو بحياته.

و كان الظبي يركض بسرعة كبيرة عندما انقض عليه الأسد وأسقطه في الماء، لكن الظبي تمكن من الوقوف لبضع ثوان ويصارع ومن ثم وقع مرة أخرى ليصبح طعاماً للحيوانات المفترسة.

وبينما كانت الأسود تلتهمه ، بدأ تمساح مفترس يقترب من الفريسة، الذي جذبته دماء الظبي.

و يظهر الفيديو كيف بدأت الأسود بحماية فريستها ودفعت التمساح للابتعاد لعدم رغبتها بمشاركة الفريسة معه.