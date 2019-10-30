بالفيديو ... طائر في غابات الأمازون يصدر صوت "يصم الآذان"

يصنف طائر “بيلبيرد” الأبيض أو ما يعرف باسم “طائر الجرس” من الحيوانات الأكثر صخباً على الإطلاق بسبب الصوت الذي يصدره.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فقد سجل صوت الطائر في مقطع “يصم الآذان” أثناء تواجده بين قمم الأشجار في الجبال، شمال غابات الأمازون المطيرة، في محاولة جذب الإناث.

و أكد العلماء بأن شدة الضوضاء الصاخبة، التي يصدرها عند البحث عن شريكة تعادل “125 ديسيبل” ، وتخاطر الطيور الإناث بالسمع لديها عبر الجلوس بالقرب من المكان، بهدف تفحص الصوت والمصدر.

ويظهر “طائر الجرس” في الفيديو وهو يصدر صوت وكأنه صفارة، مع الإبقاء على فمه مفتوحا أثناء إصدار الصوت، وهو يجلس في أعلى نقطة من قمة الشجرة.

و أشار العلماء إلى أن الأذن البشرية تبدأ بالتلف عندما تسمع أصواتا تبلغ نحو “85 دسيبيل” ، زهاء “40 ديسيبيل” أقل من صرخة “بيلبيرد”.

فيما فسر العلماء سر هذه الأصوات القوية الصادرة عن طائر يتجاوز وزنه 250 غرام، بسبب وجود عضلات سميكة بشكل غير عادي في البطن والأضلاع القوية بشكل خاص ، مما قد يساعدها في صنع المضرب.