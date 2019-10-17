بالفيديو : ضربة قاضية تودي بحياة بطل الملاكمة داي

أعلن مروج مباريات بطل الملاكمة الأمريكي، باتريك داي، وفاته متأثراً بإصابته في الرأس، بعد خسارته بالضربة القاضية أمام تشارلز كونويل، يوم السبت الماضي.

وقال لو ديبيلا: “كان محاطا بعائلته وأصدقائه المقربين وأعضاء فريقه، ومن بينهم مدربه وصديقه جو هيجينز”.

وأضاف “بالنيابة عن عائلة باتريك وفريقه وكل المقربين منه نحن ممتنون لصلواتكم ومساندتكم وحبكم لباتريك، والذي كان واضحا منذ إصابته”.

ومنذ خسارته السبت الماضي، دخل داي في غيبوبة، وفشل الأطباء في إنقاذه على الرغم من خضوعه لجراحة عاجلة في المخ.

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ودخل الملاكم الأمريكي عالم الاحتراف في 2013، ونال لقب مجلس الملاكمة العالمي للأمريكيتين في 2017، ثم لقب الاتحاد الدولي للملاكمة في 2019.

مراسلون – رياضة