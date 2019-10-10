بالفيديو: صدام حسين يتسبب مشكلة خلال مباراة الأردن والكويت

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو من مباراة الأردن والكويت ، حيث تستفز الجماهير أردنية نظيرتها الكويتية قبيل مباراة البلدين.

وجرت المباراة بين الأردن والكويت على ملعب عمان الدولي، ضمن التصفيات المشتركة لمونديال 2022 وكآس آسيا 2023.

ودعت وسائل إعلام كويتية اتحاد الكرة المحلي، إلى تقديم شكوى رسمية للاتحاد الدولي “الفيفا” والاتحاد الآسيوي.

وذلك على خلفية هتافات الجماهير الأردنية للرئيس العراقي صدام حسين، خلال مباراة البلدين على استاد في الأردن.

واعتبر الإعلام الكويتي أن هذه الصيحات والأهازيج “مشينة”، من قبل بعض الجماهير الأردنية في محاولة لاستفزاز الجمهور الكويتي.

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وانتهت المباراة بالتعادل السلبي، دون أن ينجح أي منتخب بتسجيل أي هدف.

مراسلون – رياضة