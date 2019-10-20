بالفيديو: شخص يقتحم ملعب إنتر ميلان وساسولو بـ “الباراشوت”

شهدت مباراة إنتر ميلان وساسولو ضمن الدوري الإيطالي لقطة طريفة، حيث اقتحم ملعب المباراة أحد الأشخاص.

وفوجئ لاعبو إنتر ميلان وساسولو قبل نهاية الشوط الأول، بهبوط مشجع على أرضية ملعب المباراة بـ”الباراشوت”.

كما تفاجئ الشخص نفسه من تأخر رجال الأمن في التدخل لإيقافه وإخراجه، حيث ظل يلتف يمينا ويسارا وهو ينتظر قدومهم.

وبعد لحظات وصل 3 من رجال الأمن إلى الشخص، واقتادوه إلى خارج الملعب دون مقاومة منه.

وتغلب الإنتر على ساسولو بأربعة أهداف لثلاثة، ليرفع رصيده إلى 21 نقطة في وصافة الدوري الإيطالي.

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في المقابل بقي ساسولو في المركز الخامس عشر، حيث تجمد رصيده عند 6 نقاط.

مراسلون – رياضة