بالفيديو : شبان يسرقون البطل الروسي نور محمدوف وسط النهار

قام مجموعة من الشباب بسرقة مجسم من الورق المقوى للروسي حبيب نور محمدوف ، بطل العالم للوزن الخفيف بالفنون القتالية المختلطة.

والمجسم العائد للبطل نور محمدوف موجود، في أحد المتاجر بالعاصمة الروسية موسكو.

والتقطت كاميرات المراقبة داخل المتجر صوراً لشباب كانوا يلتقطون الصور التذكارية إلى جانب مجسم البطل حبيب.

وبعد ذلك قام أحد الشبان بحمل مجسم البطل الروسي، إلى خارج المتجر والفرار به.

وبحسب قانون العقوبات الروسي يستدعي هذا الفعل فتح قضية جنائية وفقا للمادة 161، التي تقضي السجن لسبع سنوات كعقوبة قصوى في حالات السرقة.

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واحتفظ محمدوف بلقب وزن الخفيف في آخر مواجهاته الشهر الماضي، أمام المقاتل الأمريكي داستن بورييه.

مراسلون – رياضة