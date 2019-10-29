بالفيديو ... شاهد "الرجل الطائر" يحلق في سماء الرياض 

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للرجل الطائر الذي كان يحلق في العاصمة السعودية الرياض يوم أمس.

وحلق الرجل الطائر “ريتشارد براوننج” من أمام مقر منتدى الاستثمار في العاصمة الرياض الذي انطلق أمس بحضور بعض قادة الدول ومدراء كبار الشركات، كما أظهر الفيديو.

وقام الرجل الطائر بتجربة الطيران والتحليق أمام الحضور مستخدماً البدلة النفاثة.

#فيديو لمرحلتي الإقلاع والهبوط من تجربة الطيران التي قام بها البريطاني ريتشارد براوننغ أثناء انعقاد #مبادرة_مستقبل_الاستثمار pic.twitter.com/6Aq0xtxURf — صحيفة الاقتصادية (@aleqtisadiah) October 29, 2019

ويبلغ ريتشارد براوننج، 38 عاماً، وعمل على تصميم البدلة خلال 3 سنوات دون مساعدة، ليقوم بتجربتها في حديقة لاجونا بارك في ريدينج ببريطانيا.

و تتكون البدلة من ستة توربينات صغيرة تعمل بالكيروسين ، كما يتم التحكم بها بشكلٍ كامل اعتماداً على حركة الشخص الذي يرتديها.

الجدير بالذكر أن المخترع البريطاني ريتشارد براوننج تمكن من دخول سجل غينس للأرقام القياسية قبل سنوات، بعد أن سجل أول رقم قياسي في التحليق لإنسان مرتبط بمحرك، محققًا سرعة 51.5 كم / ساعة في محاولته الثالثة والأخيرة، فوق بحيرة في مدينة ريادينغ في إنجلترا.