بالفيديو : ريال مدريد يخسر أمام مايوركا بـ هدف رائع

تعرض ريال مدريد للهزيمة الأولى له في الدوري الإسباني، أمام ريال مايوركا بهدف نظيف على ملعب “إيبيروستار”، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الليغا.

وجاء هدف الفوز لريال مايوركا عن طريق لاعبه لاجو جونيور، في الدقيقة السابعة من عمر المباراة.

ولم تنجح محاولات الريال في فك شيفرة شباك مايوركا، رغم المحاولات الكثيرة.

وطالب سيرجيو راموس بالحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 86، بعد تدخل العنيف من دفاع مايوركا، لكن حكم المباراة طالب باستمرار اللعب.

وبهذا النتيجة رفع مايوركا رصيده إلى 10 نقاط في المركز الرابع عشر على سلم ترتيب الدوري الإسباني.

شاهد أيضاً: برشلونة يسحق إيبار بثلاثية .. هدف عالمي من سواريز

بينما بقي رصيد ريال مدريد عند 18 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة واحدة عن برشلونة المتصدر.

مراسلون -رياضة