بالفيديو : دييغو مارادونا يرقص أمام الجماهير ويقوم بحركة عفوية

يلتقي نادي خيمناسيا لا بلاتا الذي يدربه الأسطورة دييغو مارادونا ، ومضيفه نيويلز أولد بويز ضمن الجولة الـ 11 من الدوري الأرجنتيني.

وتجمع عشاق خيمناسيا لا بلاتا أمام الفندق الذي نزل فيه دييغو مارادونا ، ليخرج الأرجنتيني ويحييّ الجماهير من شرفة غرفته.

وخلال تحيته للجماهير، قام مارادونا بالرقص وتقديم فصل من التسلية لعشاق خيمناسيا لا بلاتا.

ويعاني خيمناسيا من سوء النتائج تحت قيادة مارادونا، حيث حقق انتصارا وحيدا، مقابل أربع هزائم.

ورغم قدوم مارادونا في سبيل تحسين نتائج الفريق، لكن الأمر بقي على حاله.

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ويحتل نادي خيمناسيا لا بلاتا المركز الثالث والعشرين أي قبل الأخير في الدوري الأرجنتيني الممتاز لكرة القدم، برصيد أربع نقاط فقط.

مراسلون – رياضة

#Maradona accolto come un re a #Rosario 👑

Tifosi del #Newells pazzi per il Pibe

E lui si diverte così… 👇 https://t.co/d7Ysa1XLwS pic.twitter.com/53JKNl5jKj — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) October 29, 2019