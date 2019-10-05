بالفيديو ... دب مفترس يهاجم بعثة روسية في القطب الشمالي

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر فيه دب قطبي يهاجم بعثة روسية استكشافية في القطب الشمالي.

والتقط أحد أعضاء البعثة مقطع فيديو لحظة هجوم الدب ما أجبرهم على الفرار والصعود على جناح طائرة سوفيتية قديمة.

وأشار عضو البعثة الذي صور الفيديو، إلى أن الحيوانات البرية كانت تتجنب الطاقم عموما بسبب مروحيتهم، إلا دب قطبي مفترس اقترب منهم وكأنه جائعاً جداً ومرهقاً، ولم يبتعد سوى بعد مرور بعض الوقت.

الجدير بالذكر أنها ليست المرة الأولى التي يهاجم فيها حيوان مفترس أفراد الرحلة الاستكشافية.