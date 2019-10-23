بالفيديو... توقعات ميشال حايك عن لبنان تتحقق !

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قديم من توقعات المنجم اللبناني ميشال حايك في رأس السنة 2019.

ويظهر ميشال حايك في الفيديو وهو يخبر عن توقعات لعام 2019، لم يكن يتوقع اللبنانيون حصولها.

فتحدث حايك عن حركة شبه انقلابية في لبنان يشارك فيها فنانين ورياضيين ومشاهير في ثورة لانقاذ الوضع المعيشي والإقتصادي، تتسبب باستقالة عدد من المسؤولين الكبار واعتكاف العدد منهم.

وقال حايك في مقطع الفيديو: “أفتتح توقعاتي بلوحة عنوانها الدهشة، عندما نرى أن مكافحة الفساد لم تعد شعارا ً،ورؤوس فاسدة تحاسب وأبواب السجون تفتح لاستقبال من مصوا دم الشعب، هذه دهشة”.

و تابع المنجم قائلاً: “عندما نرى ولأول مرة تحركات المجتمع المدني تبدأ بتحقيق أهداف وتسجيل نقاط وتزيح مسؤولين عن مراكزهم، فهذه دهشة”.

كما أضاف : عندما نرى أن الجالية اللبنانية بدأت تتحرك وتضع قدراتها المعنوية والمادية لدعم لبنان فهذه دهشة، وعندما نشهد تحول الولاء من ولاء لطائفة أو حزب أو زعيم أو عائلة أو تيار أو بلد أجنبي، إلى ولاء للوطن لبنان، فهذه دهشة”.

وواصل حديثه بالقول: عندما نسمع عن استقالات طوعية لمسؤولين كبار وعن اعتكافات ومغادرات، دهشة”.

ثم ختم قائلاً : “أما الدهشة الكبيرة فستكون عندما نصحو في لبنان على حدث وننام على آخر، وكل منهما مدهش أكثر من الآخر”، على حد تعبيره.

الجدير بالذكر أن لبنان تشهد مظاهرات واحتجاجات منذ 6 أيام تطالب باستقالة الحكومة وتحسين الوضع المعيشي وإلغاء الضرائب.