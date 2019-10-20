بالفيديو: تعادل ليفربول ومانشستر يونايتد (1/1).. فرصة ضائعة بالجملة

تعادل ليفربول ومانشستر يونايتد بهدف لمثله في ملعب “أولد ترافورد”، في قمة مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وافتتح مانشستر يونايتد باب التسجيل عن طريق ماركوس راشفورد في الدقيقة 36 من عمر المباراة.

وقبل نهاية المباراة بخمس دقائق، تمكن ليفربول من تعدي ل النتيجة عن طريق آدم لالانا.

وكاد أرنولد أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 88 عبر كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، لكنها مرت أعلى العارضة.

وبتعادل ليفربول ومانشستر يونايتد أصبح رصيد “الشياطين الحمر” 10 نقاط في المركز الـ 13 على سلم ترتيب الدوري الإنجليزي.

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في المقابل وصل رصيد ليفربول إلى 25 نقطة في صدارة الترتيب.

مراسلون -رياضة