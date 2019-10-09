بالفيديو.. تركيا تدفع بآليات عسكرية جديدة نحو الحدود السورية

الأخبارسورية
تركيا - سوريا

نشرت تركيا آليات عسكرية جديدة عند حدودها مع سوريا وذلك بالتزامن مع تأكيد أنقرة عزمها على شن عملية عسكرية داخل الأراضي السورية.

ونشرت قناة “RT” مقاطع فيديو تظهر دبابات من نوع “M60” ومدرعات من نوع “M113″، كما أظهر مقطع فيديو قافلة عسكرية أثناء دخولها لمدينة آكتشاكالي جنوب شرقي تركيا القريبة من الحدود السورية، والتي تتكون من 130 آلية بحسب وكالة “الأناضول” التركية.

بالتزامن مع ذلك دفع ما يسمى بـ “الجيش الوطني السوري” المدعوم تركياً قوات كبيرة من العناصر والآليات المدرعة من مناطق سيطرته شمال سوريا إلى خطوط الجبهة مع المقاتلين الأكراد بمدينة منبج، استعداداً لبدء العملية العسكرية التركية المنتظرة.

وكانت تركيا قد أعلنت في وقت سابق من أمس الثلاثاء استعدادها الكامل لتنفيذ عملية عسكرية شمال سوريا لتطهير المنطقة من القوات الكردية التي تعتبرها تنظيماً إرهابياً، في حين بدأت الولايات المتحدة الأمريكية بسحب قواتها من المنطقة.

 

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