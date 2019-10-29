بالفيديو : برشلونة يسحق بلد الوليد (1/5).. هدف عالمي من ميسي

سحق برشلونة ضيفه بلد الوليد بخمسة أهداف مقابل هدف على ملعب “الكامب نو”، ضمن منافسات الجولة الـ11 من عمر الدوري الإسباني.

وحملت أهداف برشلونة توقيع كل من ليونيل ميسي هدفين في الدقيقتين 34 و75، ولينجليت وفيدال وسواريز في الدقائق 2 و29 و77.

في حين أحرز أوليفاس هدف بلد الوليد الوحيد، في الدقيقة 15 من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة استعاد “البارسا” صدارة الترتيب بـ22 نقطة، في حين تجمد رصيد بلد الوليد عند 14 نقطة في الـ19.

وكشفت شبكة “أوبتا” للإحصائيات، أن ميسي رفع رصيده من الأهداف إلى 101 في جميع المسابقات، تحت قيادة إرنستو فالفيردي.

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وابتعد الأرجنتيني بفارق 38 هدفًا عن أقرب زملائه، وهو لويس سواريز، الذي سجل 63 هدفًا في جميع البطولات.

مراسلون – رياضة