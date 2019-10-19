بالفيديو: برشلونة يسحق إيبار بثلاثية .. هدف عالمي من سواريز

سحق برشلونة مضيفه إيبار بثلاثية نظيفة، في الأسبوع التاسع من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وافتتح الفرنسي أنطوان غريزمان باب التسجيل لبرشلونة بعد 13 دقيقة على انطلاق المباراة.

قبل أن يحرز النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الهدف الثاني، بعد عدة تمريرات رائعة في الدقيقة 58.

وعاد ميسي ليصنع لبرشلونة الهدف الثالث، مقدماً كرة جميلة إلى لويس سواريز أسكنها شباك إيبار في الدقيقة 66.

وأشرك المدرب فالفيردي الثنائي أرتورو فيدال وإيفان راكيتيتش، مكان آرثر ميلو وفرينكي دي يونغ، لكن النتيجة لم تتغير.

وبهذا الفوز صعد برشلونة إلى صدارة جدول الترتيب مؤقتا، برصيد 19 نقطة، بفارق نقطة وحيدة على ريال مدريد.

اقرأ أيضاً: ليونيل ميسي يكشف عن طعامه المفضل وموعد اعتزاله.. ويرد على نصيحة رونالدو

في المقابل تجمد رصيد إيبار عند تسع نقاط، في المركز الرابع عشر.

مراسلون – رياضة