بالفيديو: برشلونة يسحق إشبيلية برباعية.. مقصية خارقة من سواريز

سحق برشلونة ضيفه إشبيلية برباعية نظيفة، على ملعب “الكامب نو”، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.

وافتتح برشلونة التسجيل عبر لويس سواريز في الدقيقة الـ 27 بتسديدة رائعة، على غرار “مقصية” كريستيانو رونالدو، في مرمى يوفنتوس سابقاً.

وأضاف أرتورو فيدال الهدف الثاني للبارسا في الدقيقة 32، بعد تمريرة من البرازيلي آرثر ميلو.

وحقق الفرنسي عثمان ديمبلي الهدف الثالث في الدقيقة 35 من زمن الشوط الأول، بعد توغل في دفاع إشبيلية.

واختتم ليونيل ميسي رباعية “البلوغرانا”، في الدقيقة الـ 78، بعد صيام طويل عن التهديف في الليغا.

وشهدت المباراة طرد لاعب البارسا أراوخو، إثر تدخله العنيف على تشيتشاريتو، كما طرد ديمبلي بعد البطاقة الصفراء الثانية.

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وبهذه النتيجة رفع برشلونة رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثاني، بينما تجمد إشبيلية عند 13 نقطة، في المركز السادس.

مراسلون – رياضة