بالفيديو : الكرة ترفض الدخول في الشباك أكثر من 4 تسديدات

شهدت مباراة السيلية والشحانية ضمن الجولة الثامنة في دوري نجوم قطر لكرة القدم واقعة طريفة، بعد امتناع الكرة عن دخول الشباك بعد عدة محاولات.

وفي الشوط الثاني استلم لاعب السيلية مشعل الشمري، الكرة مكملاً طريقه إلى منطقة جزاء الشحانية.

وأطلق اللاعب تسديدة قوية بقدمه اليسرى، إلا أن حارس الشحانية محمد البكري تصدى للكرة.

لكن الكرة ارتدت من الحارس ووصلت إلى المغربي مبارك بوصوفة، الذي سددها برأسه نحو مرمى الشحانية، لكنها ارتطمت بالقائم الأيمن.

ولم تنته القصة هنا، حيث تابع لاعب السيلية محمد رجب الكرة، حيث سددها الذي لكن القائم الأيسر وقف بالمرصاد.

وانتهت الهجمة بتسديدة علت العارضة وتحولت إلى ركلة مرمى.

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وخلصت مباراة الدوري القطري إلى التعادل السلبي بين السيلية والشحانية، حيث فشل كلا الفريقين بتسجيل أي هدف.

مراسلون -رياضة

Al Shahaniya y Al Sailiya no lograron romper el cero y empataron en Qatar. Cuando veas este video te vas a dar cuenta por qué… pic.twitter.com/wPEv3nPF9C — SportsCenter (@SC_ESPN) October 26, 2019