بالفيديو: العراق يتخطى هونغ كونغ بهدفين .. إهدار ركلة جزاء

فاز منتخب العراق على هونغ كونغ بثنائية نظيفة على ملعب البصرة الدولي، ضمن المجموعة الثالثة من التصفيات الآسيوية المشتركة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وأحرز أهداف العراق مهند علي من رأسية متقنة، وعلي عدنان كاظم من ركلة جزاء في الدقيقتين 38 و79 على الترتيب.

كما أهدر مهند علي ركلة جزاء أخرى لمنتخب بلاده، في الدقيقة التاسعة من عمر اللقاء.

وبفوزه هذا رفع العراق رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني خلف نظيره الإيراني متصدر المجموعة الثالثة بـ6 نقاط.

في المقابل تجمد رصيد هونغ كونغ عند نقطة يتيمة.

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ويتأهل صاحب المركز الأول، إلى جانب أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثاني، مباشرة إلى نهائيات آسيا والدور المقبل بتصفيات كأس العالم.

مراسلون – رياضة