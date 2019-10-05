بالفيديو: إصابة خطيرة لحارس توتنهام هوغو لوريس لينقل إلى المشفى

تعرض حار توتنهام هوغو لوريس ، لإصابة قوية في ذراعه مع بداية مباراة فريقه أمام برايتون (0-3)، في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

وسقط لوريس على الأرض داخل مرماه أثناء محاولته الإمساك بالكرة، لكنها دخلت الشباك في الدقيقة الثالثة من بداية اللقاء.

واحتاج الحارس الفرنسي إلى العلاج لمدة ست دقائق، قبل خروجه من الملعب محمولا وهو يتنفس من أنبوب أوكسجين، ونقل بعدها إلى المستشفى للعلاج.

وبعد ذلك شارك باولو جازانيجا، الحارس البديل لتوتنهام، في الدقيقة التاسعة.

وقال مدرب توتنهام ماوريسيو بوكيتينو بعد المباراة: ” هوغو لوريس في المستشفى الآن، لا يوجد معلومات إضافية في الوقت الحالي”.

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وأضاف “إصابة لوريس كانت مؤثرة في المباراة، حدثت في وقت مبكر، تأثرنا كثيرًا باستقبال هدف مبكر وإصابة قائدنا”.

مراسلون – رياضة

Brighton not only beat Tottenham Hotspur 3 – 0. They got Hugo Lloris left arm broken 😂😂😂

pic.twitter.com/Gks93MKuYk — Obaino jay (@obaino_jay) October 5, 2019