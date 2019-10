بالفيديو.. أطباء ينجحون بإزالة وحمة كبيرة تغطي وجه طفلة

View this post on Instagram

Titias e titios, esta última semana fiquei 100% ao lado da Luna em seu pós-operatório. Não avisei da primeira cirurgia aqui antes, pois sabia que meu telefone não iria parar e eu não poderia arriscar a recuperação dela (10 fotos) 🥰 Mas enfim… Ela está super bem graças a Deus 🙏🏽 Não precisou de remédio para dor em nenhum momento, o que me acalmou bastante, pois o médico disse que se ela estiver comendo normalmente, rindo e não tentar tocar no curativo, é sinal de que não está sentindo dor ♥️🙏🏽 Fomos ao médico todos os dias para a troca do curativo e hoje ela tomou seu primeiro banho completo com as enfermeiras, pois eu estava com medo de molhar a cabecinha dela em casa 🥰 Agora continuar rezando para que a cicatrização dela seja maravilhosa ♥️🙏🏽♥️ E por favor, continue divulgando! Agora que completamos o dinheiro de 2 cirurgias e ainda falta muito!!!!!! Se não puder colaborar com dinheiro, divulgue!!! ♥️ #birthmark #selfesteem #gofundme #vakinha #caringmattersnow #nevus #rareskincondition #harvard #bareyourbirthmark #mrelbank #breastfeeding #mom #love #ellendegeneres #steveharvey #awareness #caldeiraodohuck #luna #lucianohuck #photoshoot #nevuslove #amor #bringingawareness #lovetheskinyourein #somostodosluna #filha