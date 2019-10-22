بالفيديو : أسرع حالة طرد لـ حارس مرمى في تركيا.. شاهد ماذا فعل؟

شهد الدوري التركي الممتاز لكرة القدم واقعةً غريبة خلال مباراة نادي قونيا سبور وضيفه ملطية سبور، كان بطلها حارس مرمى قونيا.

ووصلت الكرة إلى الحارس سيركان كيرنتلي عند حدود منطقة الجزاء، ليخرج ويمسك الكرة خارج حدود المنطقة، في خطأ غريب.

وأعقب ذلك إعطاء حكم المباراة بطاقة حمراء إلى حارس مرمى قونيا، ليطرد في زمن قياسي، بعد 11 ثانية على بداية المباراة فقط.

ويعتبر هذا الطرد أسرع حالة طرد، لحارس مرمى في الدوري التركي الممتاز.

وانتهت المباراة بفوز ملطية سبور بهدفين دون رد، وبالتالي احتل المركز الخامس على لائحة ترتيب الدوري التركي.

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في المقابل استمر قونيا سبور في المركز السابع على سلم الترتيب.

مراسلون – رياضة

Матч Коньяспор – Малатьяспор. На 11-й секунде вратарь хозяев Серкан Кырынтылы зарабатывает самое нелепое удаление в истории суперлиги. Охренительная игра на выходе. Лодыгин отдыхает. pic.twitter.com/1a59TfGS81 — Elvin Kerimov (@elvis_kerimov) October 21, 2019