بالفيديو: أرسنال يفوز على بورنموث بـ هدف رائع من لويز

تخطى أرسنال ضيفه بورنموث بنتيجة (1-0)، على ملعب الإمارات، ضمن الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدف الفوز لأرسنال عن طريق المدافع البرازيلي ديفيد لويز، في الدقيقة التاسعة من عمر الشوط الأول.

وسجل لويز الهدف من ركلة ركنية ارتقى لها، مسدداً رأسية سكنت شباك بورنموث.

وكاد بورنموث أن يدرك التعادل في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع عن طريق ستيف كوك، إلا أن رأسيته ذهبت أعلى العارضة.

ورد عليه نجم أرسنال أوباميانغ بتسديدة قوية، لكنها ارتطمت بالقائم الأيسر.

وبهذه النتيجة رفع آرسنال رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثالث على سلم ترتيب الدوري الإنجليزي.

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بينما تجمد رصيد بورنموث عند النقطة 11 في المركز العاشر.

مراسلون – رياضة

🎥 | FT Arsenal 1-0 Bournemouth David Luiz header sends Arsenal third Thoughts?#COYG #ARSBOUpic.twitter.com/qgXhfAjBMu — Arsenal Trends (@afctrends) October 6, 2019